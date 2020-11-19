Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Жиру не исключает уход форварда из Челси
Француз почти не играет
Агент французского форварда "Челси" Оливье Жиру не исключает, что уже зимой его клиент сменит клуб.
"Жиру сейчас 34 года, он хочет играть в футбол и получать удовольствие от игры. Если ситуация в "Челси" не изменится, то мы обдумаем другой вариант.
Еще слишком рано говорить о чем-то конкретном или обсуждать слухи. Мы подождем до декабря, посмотрим на ситуацию в "Челси" и рассмотрим предложения других клубов", - заявил агент игрока.
В текущем сезоне Жиру сыграл шесть матчей и забил один гол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Головко - Шапаренко. Тренер раскритиковал хавбека Динамо и сборной Украины
- Игрок Динамо попал в топ-30 самых дорогих футболистов вне топ-5 лиг в мире
- Еще хуже, чем Лунин. ВИДЕО, как Куртуа пропустил курьезный гол в матче с Данией
- Ярмоленко расторгнет контракт с Вест Хэмом и перейдет в Фенербахче - СМИ
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...