Агент Жиру не исключает уход форварда из Челси

Агент французского форварда "Челси" Оливье Жиру не исключает, что уже зимой его клиент сменит клуб.

"Жиру сейчас 34 года, он хочет играть в футбол и получать удовольствие от игры. Если ситуация в "Челси" не изменится, то мы обдумаем другой вариант.

Еще слишком рано говорить о чем-то конкретном или обсуждать слухи. Мы подождем до декабря, посмотрим на ситуацию в "Челси" и рассмотрим предложения других клубов", - заявил агент игрока.

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В текущем сезоне Жиру сыграл шесть матчей и забил один гол.