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Себальос отрицает информацию о драке с Луизом

Англия
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Себальос отрицает информацию о драке с Луизом
UA-Футбол
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Совсем недавно появилась информация, что на одной из тренировок "Арсенала" случилась драка между Дани Себальос и Давидом Луизом.

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Один из участник конфликта сразу же её опроверг. Испанец написал в социальных сетях слово "Fake", дав понять, что никакого конфликта у него с бразильцем не было.

Напомним, что Себальос принадлежит "Реалу", но до конца сезона будет выступать за "Арсенал".

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В статье: Арсенал (Лондон) Давид Луиз Даниель Себальос
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