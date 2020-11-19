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Себальос отрицает информацию о драке с Луизом
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Совсем недавно появилась информация, что на одной из тренировок "Арсенала" случилась драка между Дани Себальос и Давидом Луизом.
Один из участник конфликта сразу же её опроверг. Испанец написал в социальных сетях слово "Fake", дав понять, что никакого конфликта у него с бразильцем не было.
November 19, 2020
Напомним, что Себальос принадлежит "Реалу", но до конца сезона будет выступать за "Арсенал".
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