Себальос отрицает информацию о драке с Луизом

Совсем недавно появилась информация, что на одной из тренировок "Арсенала" случилась драка между Дани Себальос и Давидом Луизом.

Читайте также Дошло до крови. Луиз ударил Себальоса по лицу на тренировке Арсенала

Один из участник конфликта сразу же её опроверг. Испанец написал в социальных сетях слово "Fake", дав понять, что никакого конфликта у него с бразильцем не было.

Напомним, что Себальос принадлежит "Реалу", но до конца сезона будет выступать за "Арсенал".