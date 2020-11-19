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Бербатов: Моуриньо ведет Тоттенхэм в правильном направлении
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Экс-форвард "Тоттенхэма" Димитар Бербатов прокомментировал прогресс "шпор" под руководством Жозе Моуриньо.
"Прошел уже год с того момента, как Моуриньо стал тренером "Тоттенхэма". Я был рад такому назначению, хотя многие были недовольны. Думаю теперь они изменили свое мнение.
Позиция "Тоттенхэма" в АПЛ показывает, что Жозе ведет клуб в правильном направлении. Он не играет только в оборонительный футбол - просто посмотрите на игру Сона и Кейна", - заявил болгарин.
На данный момент "Тоттенхэм" занимает второе место в АПЛ.
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