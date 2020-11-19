  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бербатов: Моуриньо ведет Тоттенхэм в правильном направлении
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бербатов: Моуриньо ведет Тоттенхэм в правильном направлении

Англия
(1 голосов)

Согласны с таким мнением?

Бербатов: Моуриньо ведет Тоттенхэм в правильном направлении
UA-Футбол
Новина українською

Экс-форвард "Тоттенхэма" Димитар Бербатов прокомментировал прогресс "шпор" под руководством Жозе Моуриньо.

"Прошел уже год с того момента, как Моуриньо стал тренером "Тоттенхэма". Я был рад такому назначению, хотя многие были недовольны. Думаю теперь они изменили свое мнение.

Позиция "Тоттенхэма" в АПЛ показывает, что Жозе ведет клуб в правильном направлении. Он не играет только в оборонительный футбол - просто посмотрите на игру Сона и Кейна", - заявил болгарин.

Читайте такжеЧетыре гола и два ассиста. Сон Хин Мин - лучший игрок октября в АПЛ

На данный момент "Тоттенхэм" занимает второе место в АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Димитар Бербатов Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...