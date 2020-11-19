Бербатов: Моуриньо ведет Тоттенхэм в правильном направлении

Экс-форвард "Тоттенхэма" Димитар Бербатов прокомментировал прогресс "шпор" под руководством Жозе Моуриньо.

"Прошел уже год с того момента, как Моуриньо стал тренером "Тоттенхэма". Я был рад такому назначению, хотя многие были недовольны. Думаю теперь они изменили свое мнение.

Позиция "Тоттенхэма" в АПЛ показывает, что Жозе ведет клуб в правильном направлении. Он не играет только в оборонительный футбол - просто посмотрите на игру Сона и Кейна", - заявил болгарин.

На данный момент "Тоттенхэм" занимает второе место в АПЛ.