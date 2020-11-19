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Руни хочет полноценно возглавить Дерби Каунти

Англия
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Равняется на Джеррарда и Лампарда

Руни хочет полноценно возглавить Дерби Каунти
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Уэйн Руни на сегодняшней пресс-конференции выразил желание полноценно начать тренерскую карьеру в "Дерби Каунти".

После отставки Филлипа Коку 14 ноября "Баранов" возглавляет квартет в составе Руни, Шэя Гивена, Джастина Уокера и Лиама Росеньора.

"Я не скрывал последние годы, что у меня есть желание стать тренером. Оно еще усилилось после того, как добились успеха Стивен Джеррард, Фрэнк Лампард, Скотт Паркер. Не знаю, как сложится эта ситуация с "Дерби", но я был бы не амбициозен, если бы сказал, что не хочу этой работы", - цитирует Уэйна BBC Sport.

35-летний Руни играет за "Дерби" второй сезон. В текущем сезоне на его счету 8 матчей и 1 гол в Чемпионшипе.

"Бараны" после 11 туров занимают последнее, 24-е место в Чемпионшипе, набрав лишь 6 очков. Ужасные результаты и привели ранее к отставке Коку.

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В статье: Уэйн Руни Чемпионшип Дерби Каунти
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Источник:
BBC Sport

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