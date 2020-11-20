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Клопп: Травма Ван Дейка произошла из-за странного решения одного человека

Англия
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Человека зовут Джордан

Клопп: Травма Ван Дейка произошла из-за странного решения одного человека
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с лазаретом команды. Цитирует немца ESPN со ссылкой на Daily Mail. Напомним, "Ливерпуль" сыграет с "Лестером" 22 ноября на "Энфилде" в рамках 9-го тура АПЛ.

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"В ситуации с Ван Дейком дело было не в накале матча. Все произошло из-за очень странного решения одного человека (прим. ред. UA-Футбол – Джордана Пикфорда), которое трудно осмыслить. Гомес? Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать первое, что пришло мне в голову. Конечно, мы обеспокоены".

"Я абсолютно не переживаю по поводу титула АПЛ, мне все равно. Не похоже, что кто-то вообще возьмет 100 очков в этом аномальном сезоне. Даже условные 87 баллов трудно представить. К тому же, у нас по-прежнему всего 3 замены. Тем не менее, я люблю АПЛ – здесь много претендентов на титул".

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В статье: Юрген Клопп Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Виргил ван Дейк Джордан Пикфорд Вирджил ван Дейк 5 замен
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Источник:
ESPN

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