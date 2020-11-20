Клопп: Травма Ван Дейка произошла из-за странного решения одного человека

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с лазаретом команды. Цитирует немца ESPN со ссылкой на Daily Mail. Напомним, "Ливерпуль" сыграет с "Лестером" 22 ноября на "Энфилде" в рамках 9-го тура АПЛ.

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"В ситуации с Ван Дейком дело было не в накале матча. Все произошло из-за очень странного решения одного человека (прим. ред. UA-Футбол – Джордана Пикфорда), которое трудно осмыслить. Гомес? Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать первое, что пришло мне в голову. Конечно, мы обеспокоены".