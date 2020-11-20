  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Саутгемптон продлил контракт с одним из своих лидеров
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саутгемптон продлил контракт с одним из своих лидеров

Англия
(1 голосов)

Воспитанник "Барселоны" и очередная жертва умных аренд "Челси"

Саутгемптон продлил контракт с одним из своих лидеров
Новина українською

Хавбек "Саутгемптона" Ориоль Ромеу продлил трудовой договор со своим клубом. Обновленное соглашение между испанцем и "святыми" будет действовать до 2023 года.

Читайте такжеПроблемы святых. Саутгемптон теряет основного форварда на полтора месяца

29-летний опорный полузащитник выступает за команду с 2015-го. Ромеу близок к отметке в 200 матчей за "святых". Напомним, ранее он занимался в молодежной академии "Барселоны", защищал цвета "Челси", "Валенсии" и "Штутгарта". Цитирует Ориоля пресс-служба "Саутгемптона":

"В клубе сказали мне, что хотят, чтобы я был его частью – это большая честь для меня. Будущее выглядит ярким, надеюсь, что смогу внести свой вклад в успехи команды. Под руководством Хазенхюттля я изменил свой стиль игры, узнал много нового, улучшил физическую форму и нацеленность на атаку".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ориоль Ромеу "Саутгемптон"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SFC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...