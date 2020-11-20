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Саутгемптон продлил контракт с одним из своих лидеров
Воспитанник "Барселоны" и очередная жертва умных аренд "Челси"
Хавбек "Саутгемптона" Ориоль Ромеу продлил трудовой договор со своим клубом. Обновленное соглашение между испанцем и "святыми" будет действовать до 2023 года.
29-летний опорный полузащитник выступает за команду с 2015-го. Ромеу близок к отметке в 200 матчей за "святых". Напомним, ранее он занимался в молодежной академии "Барселоны", защищал цвета "Челси", "Валенсии" и "Штутгарта". Цитирует Ориоля пресс-служба "Саутгемптона":
"В клубе сказали мне, что хотят, чтобы я был его частью – это большая честь для меня. Будущее выглядит ярким, надеюсь, что смогу внести свой вклад в успехи команды. Под руководством Хазенхюттля я изменил свой стиль игры, узнал много нового, улучшил физическую форму и нацеленность на атаку".
1️⃣9️⃣8️⃣ #SaintsFC appearances and counting! ????@OriolRomeu on signing a new deal:— Southampton FC (@SouthamptonFC) November 19, 2020
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