Саутгемптон продлил контракт с одним из своих лидеров

Хавбек "Саутгемптона" Ориоль Ромеу продлил трудовой договор со своим клубом. Обновленное соглашение между испанцем и "святыми" будет действовать до 2023 года.

29-летний опорный полузащитник выступает за команду с 2015-го. Ромеу близок к отметке в 200 матчей за "святых". Напомним, ранее он занимался в молодежной академии "Барселоны", защищал цвета "Челси", "Валенсии" и "Штутгарта". Цитирует Ориоля пресс-служба "Саутгемптона":

1️⃣9️⃣8️⃣ #SaintsFC appearances and counting! ????@OriolRomeu on signing a new deal: