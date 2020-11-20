Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Погба не будет продлевать контракт с Манчестер Юнайтед
Полузащитник не доволен своим положением в клубе
"Манчестер Юнайтед" не сможет продлить контракт с полузащитником Полем Погба, пишет The Athletic. Футболист хочет до конца отработать свое соглашение с манкунианцами, чтобы потом выйти на рынок свободных агентов.
"МЮ" в свою очередь собирается продать француза до окончания срока его контракта, чтобы не потерять игрока бесплатно.
Несколько месяцев назад "Юнайтед" активировал опцию продления контракта с Погба до июня 2022 года. Теперь "МЮ" постарается продать француза до конца следующего сезона.
В нынешнем сезоне 27-летний француз провел в составе "Манчестер Юнайтед" 11 матчей во всех турнирах. Погба отметился одним забитым мячом и сделал две голевые передачи.
Популярное сейчас
- Де Пене все же придется играть в защите? Кто может сыграть в составе Динамо против Ингульца
- Что ждет Украину - техническое поражение или перенос? Видеоподкаст Халат Милевского #7
- Клуб Второй лиги уволил Евгения Яровенко и Олега Тарана
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
- Роскошная жизнь: как живет Ансу Фати в Барселоне
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов