Погба не будет продлевать контракт с Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" не сможет продлить контракт с полузащитником Полем Погба, пишет The Athletic. Футболист хочет до конца отработать свое соглашение с манкунианцами, чтобы потом выйти на рынок свободных агентов.

"МЮ" в свою очередь собирается продать француза до окончания срока его контракта, чтобы не потерять игрока бесплатно.

Несколько месяцев назад "Юнайтед" активировал опцию продления контракта с Погба до июня 2022 года. Теперь "МЮ" постарается продать француза до конца следующего сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний француз провел в составе "Манчестер Юнайтед" 11 матчей во всех турнирах. Погба отметился одним забитым мячом и сделал две голевые передачи.