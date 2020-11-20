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Погба не будет продлевать контракт с Манчестер Юнайтед

Англия
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Полузащитник не доволен своим положением в клубе

Погба не будет продлевать контракт с Манчестер Юнайтед
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" не сможет продлить контракт с полузащитником Полем Погба, пишет The Athletic. Футболист хочет до конца отработать свое соглашение с манкунианцами, чтобы потом выйти на рынок свободных агентов.

"МЮ" в свою очередь собирается продать француза до окончания срока его контракта, чтобы не потерять игрока бесплатно.

Несколько месяцев назад "Юнайтед" активировал опцию продления контракта с Погба до июня 2022 года. Теперь "МЮ" постарается продать француза до конца следующего сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний француз провел в составе "Манчестер Юнайтед" 11 матчей во всех турнирах. Погба отметился одним забитым мячом и сделал две голевые передачи.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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