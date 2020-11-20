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Шакири хочет покинуть Ливерпуль в зимнее трансферное окно
Футболист не получает достаточного количества игровой практики
Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири намерен покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Швейцарец рассчитывал, что ему будут давать больше игрового времени, однако тренер "красных" Юрген Клопп видит в 29-летнем футболисте лишь игрока запаса.
К швейцарцу проявляют интерес "Галатасарай" и "Монако".
В текущем сезоне на счету Шакири 1 голевая передача в 2 матчах АПЛ.
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Комментарии (2)
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zabo57
20.11.2020 в 19:37
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Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 17:52
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