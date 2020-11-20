Шакири хочет покинуть Ливерпуль в зимнее трансферное окно

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири намерен покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Швейцарец рассчитывал, что ему будут давать больше игрового времени, однако тренер "красных" Юрген Клопп видит в 29-летнем футболисте лишь игрока запаса.

К швейцарцу проявляют интерес "Галатасарай" и "Монако".

В текущем сезоне на счету Шакири 1 голевая передача в 2 матчах АПЛ.