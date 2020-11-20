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Шакири хочет покинуть Ливерпуль в зимнее трансферное окно

Англия
(2 голосов)

Футболист не получает достаточного количества игровой практики

Шакири хочет покинуть Ливерпуль в зимнее трансферное окно
Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири намерен покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Швейцарец рассчитывал, что ему будут давать больше игрового времени, однако тренер "красных" Юрген Клопп видит в 29-летнем футболисте лишь игрока запаса.

К швейцарцу проявляют интерес "Галатасарай" и "Монако".

В текущем сезоне на счету Шакири 1 голевая передача в 2 матчах АПЛ.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Чердан Шакири Шердан Шакири
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Комментарии (2)
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zabo57
20.11.2020 в 19:37
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 17:52
Давно пора, ведь классный игрок!
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