Гвардиола: Месси - игрок Барселоны и я хочу, чтобы он там закончил карьеру

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в очередной раз дал понять, что хочет, чтобы Лео Месси остался в "Барселоне".

"Месси - игрок "Барселоны". Если вы спросите меня, то я очень благодарен, за то, что клуб мне дал. И я хочу, чтобы Лео в "Барселоне" завершил карьеру.

Я не знаю, о чем думает Лео, так как он игрок "Барселоны". Трансферный рынок еще не открыт и мне не хочется об этом думать", - заявил испанский специалист.

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Напомним, что летом Месси был близок к уходу из "Барселоны" - его контракт заканчивается в июне 2021-го года.