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Гвардиола: Месси - игрок Барселоны и я хочу, чтобы он там закончил карьеру

Англия
(1 голосов)

В Манчестер аргентинца ждать не стоит

Гвардиола: Месси - игрок Барселоны и я хочу, чтобы он там закончил карьеру
UA-Футбол
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в очередной раз дал понять, что хочет, чтобы Лео Месси остался в "Барселоне".

"Месси - игрок "Барселоны". Если вы спросите меня, то я очень благодарен, за то, что клуб мне дал. И я хочу, чтобы Лео в "Барселоне" завершил карьеру.

Я не знаю, о чем думает Лео, так как он игрок "Барселоны". Трансферный рынок еще не открыт и мне не хочется об этом думать", - заявил испанский специалист.

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Напомним, что летом Месси был близок к уходу из "Барселоны" - его контракт заканчивается в июне 2021-го года.

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В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Барселона Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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zabo57
20.11.2020 в 19:36
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