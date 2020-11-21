Тоттенхэм – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 9-го тура АПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 9-го тура чемпионата Англии между лондонским "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити".

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После стартового отрезка первенства "шпоры" находятся намного выше "горожан". Подопечные Гвардиолы забуксовали и обязаны потихоньку восстанавливать свое положение в рейтинговом зачете. Сумеет ли Моуриньо перехитрить Пепа? Поможет ли испанскому менеджеру "Сити" эйфория после подписания нового контракта? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 21 ноября – в 19:25 по киевскому времени.