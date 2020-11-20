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Увеличена зарплата, десять миллионов за победу в ЛЧ. Стали известны детали контракта Гвардиолы

Англия
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Увеличена зарплата, десять миллионов за победу в ЛЧ. Стали известны детали контракта Гвардиолы
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Вчера Хосеп Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити", согласившись остаться в клубе до 2023-го. Стали известны детали новой сделки.

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По данным Иана Макгарри, существенно выросла зарплата испанского тренера, который теперь будет получать 22 миллиона, а не 17. Также присутствует солидный бонус за победу в Лиге Чемпионов - десять миллионов.

Также интересно, что за год до конца контракта Гвардиола может покинуть "Ман Сити" без какой-либо компенсации. После окончания контракта у Пепа будет шанс стать тренером американского клуба "Нью-Йорк Сити", который принадлежит одной группе владельцев.

Гвардиола работает с "горожанами" с 2016-го года. За это время вместе с командой он выиграл восемь трофеев, но ему так и не покорилась Лига Чемпионов.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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