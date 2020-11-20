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Увеличена зарплата, десять миллионов за победу в ЛЧ. Стали известны детали контракта Гвардиолы
Хорошие условия для одного из лучших в мире
Вчера Хосеп Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити", согласившись остаться в клубе до 2023-го. Стали известны детали новой сделки.
По данным Иана Макгарри, существенно выросла зарплата испанского тренера, который теперь будет получать 22 миллиона, а не 17. Также присутствует солидный бонус за победу в Лиге Чемпионов - десять миллионов.
Также интересно, что за год до конца контракта Гвардиола может покинуть "Ман Сити" без какой-либо компенсации. После окончания контракта у Пепа будет шанс стать тренером американского клуба "Нью-Йорк Сити", который принадлежит одной группе владельцев.
Pep Guardiola's annual salary has increased from €17M to €22M - effective immediately. A break clause has been included into the deal, where Guardiola can leave #ManCity before the final year of the new contract [2022/23].— Man City Xtra (@City_Xtra) November 20, 2020
[@garbosj/@TransferPodcast]
Гвардиола работает с "горожанами" с 2016-го года. За это время вместе с командой он выиграл восемь трофеев, но ему так и не покорилась Лига Чемпионов.
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