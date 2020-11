Увеличена зарплата, десять миллионов за победу в ЛЧ. Стали известны детали контракта Гвардиолы

Вчера Хосеп Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити", согласившись остаться в клубе до 2023-го. Стали известны детали новой сделки.

По данным Иана Макгарри, существенно выросла зарплата испанского тренера, который теперь будет получать 22 миллиона, а не 17. Также присутствует солидный бонус за победу в Лиге Чемпионов - десять миллионов.

Также интересно, что за год до конца контракта Гвардиола может покинуть "Ман Сити" без какой-либо компенсации. После окончания контракта у Пепа будет шанс стать тренером американского клуба "Нью-Йорк Сити", который принадлежит одной группе владельцев.

Pep Guardiola's annual salary has increased from €17M to €22M - effective immediately. A break clause has been included into the deal, where Guardiola can leave #ManCity before the final year of the new contract [2022/23].



