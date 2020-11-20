Ливерпуль – Лестер. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура АПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 9-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Лестером".

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Лидер турнирной таблицы съездит в гости к третьей команде первенства. Все верно, команда Брендана Роджерса находится на первой строчке рейтинга после 8 туров. Как Клопп будет справляться с отсутствием лидеров в обороне? Сумеют ли "лисы" удержать свое преимущество на этих выходных? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 22 ноября – в 21:10 по киевскому времени.