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Гвардиола: Тоттенхэм будет претендовать на титул

Англия
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Пеп считает "шпор" претендентами

Гвардиола: Тоттенхэм будет претендовать на титул
Новина українською

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что считает "Тоттенхэм" реальным претендентом на чемпионство в Премьер-Лиге.

К субботнему противостоянию с командой Гвардиолы "Тоттенхэм" подходит с серией из трех побед подряд в Премьер-Лиге. Если "шпоры" выиграют и здесь, то минимум на сутки перехватят лидерство в таблице.

"Жозе очень хорошо трудится, как и во всех своих клубах. Их цифры говорят сами за себя — против "Вест Хэма" и "Ньюкасла" они теряли очки на последней минуте. Представьте себе, сколько у них было бы очков без этих потерь.

Они являются претендентом. Они сохраняют свое мастерство, благодаря которому четыре или пять лет подряд квалифицировались в Лигу Чемпионов и достигли финала. Они являются хорошей командой еще с момента прихода Почеттино. У них великолепный подбор игроков", — приводит слова Гвардиолы Goal.

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В статье: Хосеп Гвардиола Жозе Моуриньо Манчестер Сити (Англия) Тоттенхэм (Лондон)
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