Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Тоттенхэм будет претендовать на титул
Пеп считает "шпор" претендентами
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что считает "Тоттенхэм" реальным претендентом на чемпионство в Премьер-Лиге.
К субботнему противостоянию с командой Гвардиолы "Тоттенхэм" подходит с серией из трех побед подряд в Премьер-Лиге. Если "шпоры" выиграют и здесь, то минимум на сутки перехватят лидерство в таблице.
"Жозе очень хорошо трудится, как и во всех своих клубах. Их цифры говорят сами за себя — против "Вест Хэма" и "Ньюкасла" они теряли очки на последней минуте. Представьте себе, сколько у них было бы очков без этих потерь.
Они являются претендентом. Они сохраняют свое мастерство, благодаря которому четыре или пять лет подряд квалифицировались в Лигу Чемпионов и достигли финала. Они являются хорошей командой еще с момента прихода Почеттино. У них великолепный подбор игроков", — приводит слова Гвардиолы Goal.
Популярное сейчас
- Атлетико - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
- Фактор Сеска. Монако - ПСЖ 3:2. Видео голов и обзор матча
- Протасов вспомнил, как швейцарцы боялись матча через 48 часов
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
- Роскошная жизнь: как живет Ансу Фати в Барселоне
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов