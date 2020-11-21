Артета ищет "крота" в составе Арсенала, слившего в прессу информацию о драке

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета разочарован утечкой информации о драке защитника Давида Луиса и полузащитника Дани Себальоса.

На днях издание The Athletic сообщило в эксклюзивном материале, что во время тренировочного матча на базе "Арсенала" на прошлой неделе Луис отреагировал на жесткую игру Себальоса, отправив испанца в нокдаун ударом по лицу.

У Дани открылось кровотечение, однако ответить Давиду он не успел — другие игроки растащили драчунов в разные стороны. Больше всего Артету здесь беспокоит не сам инцидент, который был улажен внутри команды, а то, что кто-то вынес это наружу.