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Артета ищет "крота" в составе Арсенала, слившего в прессу информацию о драке

Англия
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Кто-то из игроков слил в прессу конфликт внутри команды

Артета ищет "крота" в составе Арсенала, слившего в прессу информацию о драке
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета разочарован утечкой информации о драке защитника Давида Луиса и полузащитника Дани Себальоса.

На днях издание The Athletic сообщило в эксклюзивном материале, что во время тренировочного матча на базе "Арсенала" на прошлой неделе Луис отреагировал на жесткую игру Себальоса, отправив испанца в нокдаун ударом по лицу.

У Дани открылось кровотечение, однако ответить Давиду он не успел — другие игроки растащили драчунов в разные стороны. Больше всего Артету здесь беспокоит не сам инцидент, который был улажен внутри команды, а то, что кто-то вынес это наружу.

"Мне это совершенно не нравится, и я найду, кто это сделал. Это совершенно противоречит тому, что я ожидаю от каждого. Это против приватности и конфиденциальности, которые нам необходимы, и у этого будут последствия", — цитирует Артету The Guardian.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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