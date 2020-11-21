Погба намерен покинуть МЮ свободным агентом

Полузащитник Поль Погба собирается покинуть "Манчестер Юнайтед" свободным агентом, когда истечет его контракт.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что "Юнайтед" воспользовался опцией и в одностороннем порядке продлил контракт Погба на 12 месяцев — до июня 2022. К тому времени Полю будет уже 29 лет, и следующий контракт, вероятно, станет последней крупной сделкой в карьере игрока сборной Франции.

Как утверждает The Athletic, Погба чувствует, что статус свободного агента откроет перед ним больше возможностей и позволит получить более выгодные условия при подписании сделки с новым клубом.

Сообщается, что Погба задумывался о новом контракте с "Юнайтед", но решил отказаться от этой идеи. Свое долгосрочное будущее Поль больше не связывает с "красными дьяволами".