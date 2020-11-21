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Фабиньо возобновил индивидуальные тренировки

Англия
(1 голосов)

Бразилец близок к возвращению на поле

Фабиньо возобновил индивидуальные тренировки
Новина українською

Опорный полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо возобновил тренировки после травмы.

Напомним, бразилец надорвал мышцу бедра в матче с "Мидттьюландом" (2:0) в Лиге Чемпионов, состоявшегося 27 октября.

Ожидается, что Фабиньо пропустит сегодняшнюю игру с "Лестером", однако будет доступен уже в ближайшее время.

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В статье: Ливерпуль Фабиньо
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