Фабиньо возобновил индивидуальные тренировки

Опорный полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо возобновил тренировки после травмы.

Напомним, бразилец надорвал мышцу бедра в матче с "Мидттьюландом" (2:0) в Лиге Чемпионов, состоявшегося 27 октября.

Missed this. Back in the field! ???????? pic.twitter.com/4OgPQffvq0