Грамотно. АПЛ. Ньюкасл – Челси 0:2

Наставники абсолютно не удивили стартовыми составами – Тьяго Силва ожидаемо получил отдых, вместо него появился Антонио Рюдигер, также игровое время предоставили Матео Ковачичу. Стив Брюс выставил оборонительные 5-4-1 и не стал рисковать неготовым к поединку Каллумом Уилсоном.

В дебюте Вернер заставил потрудиться Дарлоу после своего сольного прохода и выстрела по воротам. "Челси" моментально забрал контроль над игрой, активно комбинируя у чужих владений. Одна из магических подач Зиеша могла стать результативной, однако вратарь "сорок" выручил свой коллектив после удара головой в исполнении Абрахама. Однако уже следующий кросс "синих" все же привел к забитому мячу: Вернер покатил на Маунта, Мейсон прострелил в штрафную, а Чилвелл в суматохе заставил Фернандеса оформить автогол (0:1). Интересно, что с момента своего дебюта в 2014-м ни один игрок АПЛ не расстраивал своих голкиперов чаще, чем Федерико (5 раз, наравне с Льюисом Данком из "Брайтона").

5 – Since his debut in September 2014, no Premier League player has scored more own goals in the competition than Federico Fernández (5 – level with Lewis Dunk). Misfortune. pic.twitter.com/p6Op0uHwa7 — OptaJoe (@OptaJoe) November 21, 2020

Редкие попытки "Ньюкасла" ответить ни к чему не приводили, их навесы легко читались. Из относительно опасного можно вспомнить лишь заблокированный удар Сен-Максимена. Еще один шанс запорол Вернер по истечению получаса. "Челси" начал немного беспечно играть в районе центрального круга, целых два раза обрезавшись, после чего гости сделали выводы и поднялись выше к владениям соперника, где уже оппонентам частенько приходилось нарушать правила.

На второй тайм "Ньюкасл" вышел без своего капитана – Ласселлс получил травму под занавес первой половины встречи. Хозяевам удалось оттеснить гостей от своих ворот, но при построении собственных атак у них возникали проблемы – редкие выстрелы шли выше перекладины, рядом со штангами или блокировались. Вариант действовать на контратаках устраивал "Челси", чей контроль в первые минуты после перерыва был стерильным, а позиционная игра не слишком конструктивной. После быстрого выпада Вернер зачем-то покатил сферу на Зиеша вместо того, чтобы бить самому, но уже в следующем моменте ловкий и быстрый Тимо убежал от защитников и успешно подчеркнул свою щедрость, ассистировав Абрахаму (0:2). С начала прошлого сезона Тэмми забил 23 гола во всех соревнованиях – это на 11 автографов больше, чем у любого другого игрока "пенсионеров".

23 - Since the start of last season, Tammy Abraham has scored 23 goals in all competitions, 11 more than any other Chelsea player. Slotted. pic.twitter.com/Hv5zNGYvBD — OptaJoe (@OptaJoe) November 21, 2020

"Джорди" имели возможность играть в футбол, но "синие" делали все от себя зависящее, чтобы это банально не было слишком опасно. К примеру, никто не застрахован от дальних ударов метров с тридцати, когда все зависит от мастерства исполнителя. В одном из таких моментов Лонгстафф угодил в перекладину – немного ниже и Менди бы капитулировал. Тем не менее, Эдуар фиксирует свой седьмой чистовик в девяти поединках за новую команду во всех турнирах, а подопечные Лэмпарда добиваются спокойной победы там, где в прошлом сезоне запросто могли оступиться.

АПЛ, 9-й тур.

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Ньюкасл" – "Челси" 0:2

Голы: Федерико Фернандес (10, автогол), Абрахам (65)

"Ньюкасл": Дарлоу – Манкильо (Альмирон, 65), Фернандес, Ласселлс (Шер, 46), Кларк, Луис – Мерфи, Лонгстафф, Хейден, Сен-Максимен (Кэрролл, 74) – Жоэлинтон

"Челси": Менди – Джеймс, Зума, Рюдигер, Чилвелл (Эмерсон, 82) – Ковачич, Канте, Маунт – Зиеш (Жиру, 87), Абрахам, Вернер (Хадсон-Одои, 76)

Предупреждения: Хейден (39), Мерфи (45)