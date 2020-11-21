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Манчестер Юнайтед пострадал от кибератаки

Англия
(2 голосов)

Систему клуба пытались сломать

Манчестер Юнайтед пострадал от кибератаки
Новина українською

Система "Манчестер Юнайтед" подверглись кибератакам. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Работники приняли быстрые меры по сдерживанию атаки и сейчас работают с экспертами-консультантами для расследования инцидента и избавления от возможных будущих сбоев в IT-сфере "маникунианцив".

Технический отдел заявляет, что клуб применил киберзащиту и вовремя среагировал на атаку. Были отключены поражены системы для того чтобы уменьшить убытки и защитить личные данные пользователей. Офис по вопросам информации Великобритании заявляет, что такие случаи стали появляться все чаще.

Несмотря на эту проблему, запланированный на вечер субботы домашний матч против "Вест Бромвича" состоится по расписанию. Начало в 22:00.

Сейчас подопечные Сульшера занимают 14 место в турнирной таблице АПЛ с десятью очками в активе.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер АПЛ Манчестер Юнайтед
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Источник:
МЮ

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