Челси сохранил свои ворота сухими в четырех выездных матчах подряд впервые за шесть лет

Лондонский "Челси" победил "Ньюкасл" в гостях со счетом 0:2, а это значит, что команда четыре выездных матча подряд не пропускала. Последний раз такое случалось в 2016-м году, когда командой тренировал Моуринью. Тогда серия длилась пять выездных матчей. Повторить это достижение "аристократы" смогут уже во вторник в гостевом матче ЛЧ против французского "Ренна".

Заметим, что в начале этой серии команда при Лэмпард имела всего три "сухих" матча за 28 поединков. Тогда ворота защищали Кэпа Аррисабалага и Вильфредо Кабальеро. Сейчас же голкиперскую позицию закрывает Эдуар Менди, который перебрался в "Челси" в сентябре этого года. За это время он провел девять матчей, пропустив три гола и имея в активе семь матчей "на ноль".

После победы над "Ньюкаслом" подопечные Лэмпарда заняли первую позицию в турнирной таблице АПЛ. Правда, в этом туре еще сыграют "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Лестер", которые смогут обогнать "аристократов".