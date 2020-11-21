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Лэмпард: Самое важное - результат, потому что АПЛ сложна и безжалостна

Англия
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Наставник "аристократов" подвел итоги победы "сороками"

Лэмпард: Самое важное - результат, потому что АПЛ сложна и безжалостна
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над "Ньюкаслом" в рамках 9-го тура АПЛ.

"Первые 20 минут мы были великолепны, мы контролировали игру и владели мячом. Очень легко было играть с помощью передач без остроты, но мы должны были продолжать создавать моменты и прилагать усилия, чтобы заходить в штрафную.

Мы играли хорошо. Самое важное – результат, потому что АПЛ сложна и безжалостна. Парни сегодня справились с задачей, и я очень рад. Я не собираюсь восторгаться тем, что мы на 5 минут возглавили таблицу. Сезон длинный", – рассказал Лэмпард.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ Ньюкасл (Англия)
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Источник:
BBC

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