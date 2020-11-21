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Дабл девять. Для Кейна - ассист, для Сона - гол в девяти матчах АПЛ
Неуловимый дуэт Моуринью снова феерит
"Тоттенхэм" встречается с "Манчестер Сити" в рамках девятого тура чемпионата Англии. Первый гол в матче забил Хин Мин Сон, который стал для него девятым. Второй мяч в игре забил Ло Чельсо с передачи Гарри Кейна, которая тоже стала девятой в текущем сезоне АПЛ.
Всего у феерического дуэта 27 результативных действий в этом розыгрыше турнира. Каждый сыграл по девять матчей. За весь прошлый сезон эти два игрока наиграли на 42 гола и ассиста вместе.
К середине второго тайма в матче "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" счет в пользу хозяев - 2:0. Если результат останется таким же, то подопечные Моуринью смогут подняться на первую строчку турнирной таблицы. В этом туре обогнать их смогут только "Ливерпуль" и "Лестер", которые сойдутся в очном противостоянии завтра, 22-го ноября.
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