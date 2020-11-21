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Ни одного гола после 40-ка ударов. Тоттенхэм не по зубам Манчестер Сити

Англия
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Гвардиола не может найти ключ к воротам команды Моуринью уже два матча

Ни одного гола после 40-ка ударов. Тоттенхэм не по зубам Манчестер Сити
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В рамках девятого тура АПЛ "Тоттенхэм" в Лондоне победил "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Это уже второй подряд матч между этими командами с одинаковыми цифрами на табло. Примечательно то, что за две игры "горожане" нанесли 40 ударов в сторону ворот "шпор", при этом не забив ни одного гола. В то время как "Тоттенхэм" за эти же два поединка нанес семь выстрелов и забил четыре раза.

Победа подопечных Моуринью позволила им подняться на первую строчку АПЛ. В активе лондонцев 20 очков после девяти туров. Подвинуть их смогут завтра "Ливерпуль" или "Лестер", которые встретятся в очном противостоянии в 21:15.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Манчестер Сити
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