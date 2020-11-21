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Гвардиола: Тоттенхэм всего несколько раз убежал в контратаки - и мы проиграли
Наставник "горожан" подвел итоги поражения от "шпор"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Все могло сложиться лучше. Мы играли так же, как на протяжении всего сезона. При первом голе мы защищались не лучшим образом. Потом они стали обороняться глубоко, вшестером, и нам было нелегко. У нас были моменты, но забить не удалось, а они всего несколько раз убежали в контратаки – и мы проиграли.
Перед матчем мы знали, что нельзя пропускать первыми. У нас было больше шансов, но мы уступили. Команды Моуриньо действуют именно так: ты ошибаешься – и тебя наказывают в контратаке. Мы хорошо играли в позиционный футбол, но важны действия в штрафных площадях – а там мы действовали не лучшим образом", – рассказал испанец.
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