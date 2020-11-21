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Гвардиола: Тоттенхэм всего несколько раз убежал в контратаки - и мы проиграли

Англия
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Наставник "горожан" подвел итоги поражения от "шпор"

Гвардиола: Тоттенхэм всего несколько раз убежал в контратаки - и мы проиграли
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Тоттенхэма" в рамках 9-го тура АПЛ.

"Все могло сложиться лучше. Мы играли так же, как на протяжении всего сезона. При первом голе мы защищались не лучшим образом. Потом они стали обороняться глубоко, вшестером, и нам было нелегко. У нас были моменты, но забить не удалось, а они всего несколько раз убежали в контратаки – и мы проиграли.

Перед матчем мы знали, что нельзя пропускать первыми. У нас было больше шансов, но мы уступили. Команды Моуриньо действуют именно так: ты ошибаешься – и тебя наказывают в контратаке. Мы хорошо играли в позиционный футбол, но важны действия в штрафных площадях – а там мы действовали не лучшим образом", – рассказал испанец.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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