Моуриньо: Не стоит ожидать, что мы после одного сезона будем бороться за титул

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победу над "Манчестер Сити" в матче 9-го тура АПЛ.

"Приятно быть на вершине таблицы, но, возможно, завтра мы снова станем вторыми. Честно говоря, меня это не беспокоит, я просто доволен развитием команды.

Не стоит ожидать, что мы после одного сезона вместе будем бороться за титул. Мы сейчас за него не сражаемся. Мы лишь пытаемся выиграть каждый матч. Но, разумеется, нас ждут и поражения, и ничьи.