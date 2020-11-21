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Моуриньо: Не стоит ожидать, что мы после одного сезона будем бороться за титул
Наставник "шпор" подвел итоги победы над "горожанами"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал
"Приятно быть на вершине таблицы, но, возможно, завтра мы снова станем вторыми. Честно говоря, меня это не беспокоит, я просто доволен развитием команды.
Не стоит ожидать, что мы после одного сезона вместе будем бороться за титул. Мы сейчас за него не сражаемся. Мы лишь пытаемся выиграть каждый матч. Но, разумеется, нас ждут и поражения, и ничьи.
Но сегодня вечером меня ждет приятный и спокойный ужин. Я посмотрю матч "Атлетико" - "Барселона" и буду спать как ребенок", – рассказал Моуриньо.
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