Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич 1:0. Очень скромно

Впервые в этом чемпионате "Ман Юнайтед" поднялся в первую десятку АПЛ, что уже неплохо. К тому же, манкунианцы в турнирной таблице обошли принципиальных соперников - "Ман Сити" и "Арсенал". Тем не менее, победа команды Сульшера получилась не очень убедительной, всего один мяч, еще и с пенальти забил Фернандеш.

В первом тайме "Вест Бромвич" смотрелся на уровне с грандом, отвечал атакой на атаку, почти без ошибок в обороне. По моментам примерно 3:2. У хозяев свои шансы упустил Марсьяль (трижды), а также Ахирн-Грант и Бартри у гостей. Довольно интересная получалась игра, хоть и с высоким градусом напряжения.

Счет мог быть открыт в самом начале второго тайма. Фернандеш нарушил правила в своей штрафной и арбитр показал на точку, но затем пересмотрел видеоповтор и свое решение отменил. А еще через десять минут Фернандеш превратился в героя встречи. Ферлонг сыграл рукой у своих ворот (Мата простреливал) - одиннадцатиметровый у противоположных ворот. Правда, с первого раза португалец не забил, но арбитр подарил вторую попытку и Бруно поразил цель. Как оказалось, Фернандеш забил решающий гол.

В последней трети игры команды обменялись невероятными, 100%-ми моментами. Дальним ударом Робинсон попал в перекладину, а Рашфорд сыграл тонко во вратарской, почти перехитрил голкипера ложным замахом, но Джонсон все же задел мяч и он пролетел рядом со штангой.

На победу "МЮ" наиграли, хотя очень скромную и с большой натяжкой. Дебютант Премьер-лиги создал для гранда предостаточно проблем. С более серьезным оппонентом манкунианцам будет намного сложнее.

АПЛ. Девятый тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Дэвид Кут (Ноттингемшир)

Ман Юнайтед - Вест Бромвич 1:0

Голы: Фернандеш 56 (пен.)

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 27. Теллес, 18. Фернандеш, 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 8. Мата (Кавани 62), 17. Фред (Мактоминей 83), 9. Марсьяль, 10. Рашфорд (ван де Беек 80).

Вест Бромвич Альбион: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 5. Бартли, 6. Аджайи, 14. Таунсенд, 20. Иванович, 18. Галлахер, 11. Диангана, 19. Сойерс, 12. Перейра, 29. Ахирн-Грант.

Предупреждения: Галлахер 77