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Ман Сити намерен переподписать Стерлинга вслед за Гвардиолой

Англия
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"Горожане" хотят сохранить собственный костяк

Ман Сити намерен переподписать Стерлинга вслед за Гвардиолой
Новина українською

Закрыв вопрос с будущим своего главного тренера Хосепа Гвардиолы, теперь "Манчестер Сити" собирается предложить новый контракт вингеру Рахиму Стерлингу.

На текущей неделе Гвардиола заключил новую сделку до 2023 года, и теперь "Сити" делает своим приоритетом продление сотрудничества со Стерлингом и Кевином Де Брюйне.

В первую очередь "горожанам" важно удержать Стерлинга, сообщает Daily Mirror. В данный момент у Стерлинга остается еще два полных года по действующему контракту, согласно условиям которого он получает 300 тысяч фунтов в неделю.

Если Де Брюйне уже 29 лет, и Кевин счастлив задержаться в "Сити", то со Стерлингом не все так просто — прежде Рахим открыто говорил о своем желании поиграть за рубежом, вдобавок ходят слухи, что 25-летний англичанин остается на радаре у "Реала".

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Рахим Стерлинг
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