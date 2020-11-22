Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ман Сити намерен переподписать Стерлинга вслед за Гвардиолой
"Горожане" хотят сохранить собственный костяк
Закрыв вопрос с будущим своего главного тренера Хосепа Гвардиолы, теперь "Манчестер Сити" собирается предложить новый контракт вингеру Рахиму Стерлингу.
На текущей неделе Гвардиола заключил новую сделку до 2023 года, и теперь "Сити" делает своим приоритетом продление сотрудничества со Стерлингом и Кевином Де Брюйне.
В первую очередь "горожанам" важно удержать Стерлинга, сообщает Daily Mirror. В данный момент у Стерлинга остается еще два полных года по действующему контракту, согласно условиям которого он получает 300 тысяч фунтов в неделю.
Если Де Брюйне уже 29 лет, и Кевин счастлив задержаться в "Сити", то со Стерлингом не все так просто — прежде Рахим открыто говорил о своем желании поиграть за рубежом, вдобавок ходят слухи, что 25-летний англичанин остается на радаре у "Реала".
Популярное сейчас
- Отрыв Динамо, поражение Барселоны, лидерство Моуриньо. Главные новости за 21 ноября
- Примера. 10-й тур. Атлетико - Барселона 1:0. За себя и за Суареса
- Серия А. Классическая победа Ювентуса с дублем Роналду, Аталанта в кризисе
- Артета ищет "крота" в составе Арсенала, слившего в прессу информацию о драке
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
- Роскошная жизнь: как живет Ансу Фати в Барселоне