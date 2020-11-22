Клопп не готов возглавить сборную Германии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что прямо сейчас работа для сборной Германии — не для него.

Напомним, в минувший международный перерыв Германия потерпела свое крупнейшее поражение за 90 лет, уступив Испании со счетом 6:0.

Это унижение усилило до предела слухи об увольнении Йоахима Лев, фаворитом на замену которому считается Клопп. Однако Юрген пока к этому не готов и даже совмещать работу в клубе и сборной не возьмется.