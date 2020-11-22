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Клопп не готов возглавить сборную Германии
Юрген опроверг возможность возглавить бундестим
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что прямо сейчас работа для сборной Германии — не для него.
Напомним, в минувший международный перерыв Германия потерпела свое крупнейшее поражение за 90 лет, уступив Испании со счетом 6:0.
Это унижение усилило до предела слухи об увольнении Йоахима Лев, фаворитом на замену которому считается Клопп. Однако Юрген пока к этому не готов и даже совмещать работу в клубе и сборной не возьмется.
"Возможно, в будущем, но не сейчас, потому что у меня нет времени. Кроме того, у меня уже есть работа — и довольно напряженная, кстати. Не уверен, обращался ли ко мне кто-нибудь, но если они вдруг не знают, я говорю, что у меня есть работа здесь в "Ливерпуле" — и пускай погода здесь снова плохая!
Мне нравится здесь, я ответственен за множество вещей здесь, поэтому я не собираюсь искать новое испытание", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
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