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Клопп не готов возглавить сборную Германии

Англия
(1 голосов)

Юрген опроверг возможность возглавить бундестим

Клопп не готов возглавить сборную Германии
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что прямо сейчас работа для сборной Германии — не для него.

Напомним, в минувший международный перерыв Германия потерпела свое крупнейшее поражение за 90 лет, уступив Испании со счетом 6:0.

Это унижение усилило до предела слухи об увольнении Йоахима Лев, фаворитом на замену которому считается Клопп. Однако Юрген пока к этому не готов и даже совмещать работу в клубе и сборной не возьмется.

"Возможно, в будущем, но не сейчас, потому что у меня нет времени. Кроме того, у меня уже есть работа — и довольно напряженная, кстати. Не уверен, обращался ли ко мне кто-нибудь, но если они вдруг не знают, я говорю, что у меня есть работа здесь в "Ливерпуле" — и пускай погода здесь снова плохая!

Мне нравится здесь, я ответственен за множество вещей здесь, поэтому я не собираюсь искать новое испытание", — цитирует Клоппа Daily Mirror.

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В статье: Юрген Клопп Германия Ливерпуль
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