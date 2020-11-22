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Де Брюйне: Честно говоря, я больше не понимаю правила игры
КДБ был раздосадован после отмененного гола Ляпорта
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признался, что после поражения 2:0 от "Тоттенхэма" окончательно запутался в правилах насчет игры рукой.
Когда накануне "шпоры" вели 1:0, "горожанам" удалось ответить голом Эмерика Лапорта, однако этот гол не был засчитан — делавший скидку на француза Габриэль Жезус подыграл себе рукой по мнению арбитра встречи Майка Дина.
"Если честно, я больше не понимаю правила. Я думал, что попадание мяча выше рукава — это не игра рукой. Каждый знает, что мяч туда Жезусу и попал. Так что я не понимаю правила.
Завтра или послезавтра они скажут, что рефери принял хорошее решение, так что это неважно. Я играю в профессиональный футбол 12 лет. Первые девять лет правила не менялись, зато теперь у нас куча изменений.
Футбол — славная игра. Но люди, которые устанавливают правила, должны быть не чужими футболу", — цитирует Де Брюйне Evening Standard.
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