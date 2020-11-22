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Гвардиола считает Тоттенхэм главным претендентом на титул прямо сейчас
"Шпоры" возглавляют лигу после своего матча
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает "Тоттенхэм" главным претендентом на титул Премьер-Лиги после вчерашнего поражения от "шпор" (0:2).
"Они на вершине лиги. Поэтому, очевидно, прямо сейчас они являются большим претендентом на титул, чем кто-либо другой.
Конечно, предстоит разыграть еще кучу очков. Мы отстаем на восемь очков, у нас один матч в запасе, но впереди нас много команд. Мы должны начать выигрывать матчи, иначе титул не будет возможен, и мы знаем это.
Что касается этого матча, то я не думаю, что мы сильно им уступили, однако прямо сейчас голы даются нам с трудом, и дело не в каком-то одном игроке. Всего 10 голов — это недостаточно хорошо", — цитирует Гвардиолу Goal.
После 9-ти сыгранных матчей у "Тоттенхэма" 20 очков в АПЛ. Также "шпоры" имеют лучшую серию в лиге, выиграв в последних 4 поединках.
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