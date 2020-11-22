Гвардиола считает Тоттенхэм главным претендентом на титул прямо сейчас

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает "Тоттенхэм" главным претендентом на титул Премьер-Лиги после вчерашнего поражения от "шпор" (0:2).

"Они на вершине лиги. Поэтому, очевидно, прямо сейчас они являются большим претендентом на титул, чем кто-либо другой.

Конечно, предстоит разыграть еще кучу очков. Мы отстаем на восемь очков, у нас один матч в запасе, но впереди нас много команд. Мы должны начать выигрывать матчи, иначе титул не будет возможен, и мы знаем это.

Что касается этого матча, то я не думаю, что мы сильно им уступили, однако прямо сейчас голы даются нам с трудом, и дело не в каком-то одном игроке. Всего 10 голов — это недостаточно хорошо", — цитирует Гвардиолу Goal.