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Гвардиола считает Тоттенхэм главным претендентом на титул прямо сейчас

Англия
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"Шпоры" возглавляют лигу после своего матча

Гвардиола считает Тоттенхэм главным претендентом на титул прямо сейчас
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает "Тоттенхэм" главным претендентом на титул Премьер-Лиги после вчерашнего поражения от "шпор" (0:2).

"Они на вершине лиги. Поэтому, очевидно, прямо сейчас они являются большим претендентом на титул, чем кто-либо другой.

Конечно, предстоит разыграть еще кучу очков. Мы отстаем на восемь очков, у нас один матч в запасе, но впереди нас много команд. Мы должны начать выигрывать матчи, иначе титул не будет возможен, и мы знаем это.

Что касается этого матча, то я не думаю, что мы сильно им уступили, однако прямо сейчас голы даются нам с трудом, и дело не в каком-то одном игроке. Всего 10 голов — это недостаточно хорошо", — цитирует Гвардиолу Goal.

После 9-ти сыгранных матчей у "Тоттенхэма" 20 очков в АПЛ. Также "шпоры" имеют лучшую серию в лиге, выиграв в последних 4 поединках.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия) Тоттенхэм (Лондон)
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