Фирмино: У меня нет никаких проблем с Жотой, он усилил нашу атаку

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что у него нет никакой вражды с Диогу Жотой.

"У "Ливерпуля" замечательный подбор игроков, поэтому заслужить здесь место в стартовом составе совершенно не просто, и я привык к этому. Диогу — превосходный футболист и еще один товарищ в составе. Мы упорно работаем на протяжении недели, а затем тренер решает, кто выйдет на матч. Поэтому у меня нет никакой персональной битвы с ним.

У "Ливерпуля" сказочная линия атаки, и я бы сказал, что по своей мощи мы не уступаем никому из больших лиг. Как я вижу, в этом году наша атака стала только лучше. Это не эмоциональное заявление. Статистика подтверждает это.

Что касается меня, то я упорно работаю на тренировках, а затем и в матчах, делая то, что просит Юрген Клопп. Такова моя трудовая философия, всегда", — цитирует Фирмино Daily Mail.