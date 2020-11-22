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Фирмино: У меня нет никаких проблем с Жотой, он усилил нашу атаку

Англия
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Фирмино: У меня нет никаких проблем с Жотой, он усилил нашу атаку
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Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что у него нет никакой вражды с Диогу Жотой.

"У "Ливерпуля" замечательный подбор игроков, поэтому заслужить здесь место в стартовом составе совершенно не просто, и я привык к этому. Диогу — превосходный футболист и еще один товарищ в составе. Мы упорно работаем на протяжении недели, а затем тренер решает, кто выйдет на матч. Поэтому у меня нет никакой персональной битвы с ним.

У "Ливерпуля" сказочная линия атаки, и я бы сказал, что по своей мощи мы не уступаем никому из больших лиг. Как я вижу, в этом году наша атака стала только лучше. Это не эмоциональное заявление. Статистика подтверждает это.

Что касается меня, то я упорно работаю на тренировках, а затем и в матчах, делая то, что просит Юрген Клопп. Такова моя трудовая философия, всегда", — цитирует Фирмино Daily Mail.

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В статье: Ливерпуль Роберто Фирмино Диогу Жота
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