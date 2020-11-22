АПЛ. Фулхэм - Эвертон 2:3. Анчелотти прерывает серию из четырех матчей без побед

Возвращается в группу лидеров "Эвертон", возможно, черная полоса мерсисайдцев закончена. "Ман Юнайтед", "Ньюкаслу", "Саутгемптону" проиграли подопечные Анчелотти, а также сыграли вничью с "Ливерпулем". После великолепного старта, эта серия неудач отбросила "ирисок" в середину турнирной таблицы. Теперь снова есть возможность поправить свое положение - пятое место не так уж плохо.

В Лондоне гости из Ливерпуля блестяще провели первый тайм, забили уже на первой минуте - Ришарлисон ворвался в штрафную и прострелил в центр на Калверт-Льюина. С близкого расстояния форвард переправил мяч в сетку. Довольно быстро "дачники" отыгрались, после паса Кэрни в штрафной Рид оказался на хорошей позиции и пробил в дальний угол 1:1.

Однако "ириски" сразу же взвинтили темп встречи, получались скоростные фланговые выпады и "Эвертон" мчался вперед. Айуоби на фланге обыграл трех защитников, отдал в центр, затем Динь прострелил на Калверт-Льюина и Доминик отличился дублем. Хорошая, показательная получилась комбинация.

Еще один хороший пас получился у Диня на 35-й минуте, Дукуре выиграл "воздух", пробив головой точно в цель с нескольких метров. При счете 3:1 подопечные Анчелотти позволили себе расслабиться. А "Фулхэм" добавил, почувствовав настрой соперника. Во втором тайме лондонцы значительно превосходили мерсисайдцев.

Лофтус-Чик здорово вышел на замену, добавил агрессивности и заработал пенальти. Кавалейру вызвался пробить с 11-ти метров, но подскользнулся в самый ответсвенный момент и запустил мяч над перекладиной. И все же "коттеджеры" забили с игры, после слаломного прохода Лукмана и его паса сильно пробил Лофтус-Чик. Рикошетом от защитника мяч залетел в сетку. На большее "Фулхэма" не хватило, хотя хозяева продолжали наседать на ворота гостей, которые откровенно играли на удержание счета.

АПЛ. Девятый тур

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон)

Фулхэм - Эвертон 2:3

Голы: Райд 15, Лофтус-Чик 70 - Калверт-Льюин 1, Калверт-Льюин 29, Дукуре 35

На 68-й минуте Кавалейру (Фулхэм) не забил пенальти

Фулхэм: 1. Ареола, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 10. Кэрни (Митрович 58), 14. Райд, 18. Лемина (Замбо 69), 21. Рид (Лофтус-Чик 58), 17. Кавалейру, 19. Лукман.

Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 12. Динь, 13. Мина, 6. Аллан Лурейро, 9. Калверт-Льюин, 16. Дукуре, 22. Годфри, 7. Ришарлисон (Сигурдссон 77), 17. Айуоби, 19. Родригес (Дэвис 74).

Предупреждения: Рид 29, Робинсон 56