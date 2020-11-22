Жиру может перебраться в МЛС

Форвард "Челси" Оливье Жиру получил приглашение от "Интер Майами", сообщает Daily Mirror.

Игровая практика 34-летнего ветерана совсем сократилась с переездом на "Стэмфорд Бридж" Тимо Вернера, что совсем не устраивает Оливье с учётом предстоящего Чемпионата Европы.

Первоначально предполагалось, что Жиру переедет в европейский клуб поскромнее, однако на данный момент француз не получал никаких убедительных предложений от клубов Старого Света.

В то время как в Майами ему готовы предоставить регулярную игровую практику, а также партнёрство с Гонсало Игуаином, с которым они вместе выступали за "Челси" в позапрошлом сезоне.