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Жиру может перебраться в МЛС
Оливье намерен сменить клуб зимой
Форвард "Челси" Оливье Жиру получил приглашение от "Интер Майами", сообщает Daily Mirror.
Игровая практика 34-летнего ветерана совсем сократилась с переездом на "Стэмфорд Бридж" Тимо Вернера, что совсем не устраивает Оливье с учётом предстоящего Чемпионата Европы.
Первоначально предполагалось, что Жиру переедет в европейский клуб поскромнее, однако на данный момент француз не получал никаких убедительных предложений от клубов Старого Света.
В то время как в Майами ему готовы предоставить регулярную игровую практику, а также партнёрство с Гонсало Игуаином, с которым они вместе выступали за "Челси" в позапрошлом сезоне.
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