  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Жиру может перебраться в МЛС
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жиру может перебраться в МЛС

Англия
(1 голосов)

Оливье намерен сменить клуб зимой

Жиру может перебраться в МЛС
Новина українською

Форвард "Челси" Оливье Жиру получил приглашение от "Интер Майами", сообщает Daily Mirror.

Игровая практика 34-летнего ветерана совсем сократилась с переездом на "Стэмфорд Бридж" Тимо Вернера, что совсем не устраивает Оливье с учётом предстоящего Чемпионата Европы.

Первоначально предполагалось, что Жиру переедет в европейский клуб поскромнее, однако на данный момент француз не получал никаких убедительных предложений от клубов Старого Света.

В то время как в Майами ему готовы предоставить регулярную игровую практику, а также партнёрство с Гонсало Игуаином, с которым они вместе выступали за "Челси" в позапрошлом сезоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон) Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...