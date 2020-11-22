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АПЛ. Вест Хэм переигрывает Шеффилд Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Одного гола Алле хватило для победы лондонцев

АПЛ. Вест Хэм переигрывает Шеффилд Юнайтед
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На классе и хладнокровии "молотобойцы" добыли эту рациональную победу, что помогло подняться на восьмое место в турнирной таблице. Хотя игра получилась равной, у хозяев были свои шансы, несколько острых выпадов, реализовать которые не удалось. Тут же отметим, что не мог помочь своей команде и не было в заявке "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, который все еще на карантине с коронавирусом.

Чаще били по воротам гости, чуть ли ни при каждой удобной возможности. Так на 56-й минуте защитники помешали выстрелить Форнальсу, однако мяч отлетел к Алле, который и пробил без раздумий. Получилось красиво и неожиданно для голкипера. В девятку нырнул мяч.

Во втором тайме "Шеффилд" смотрелся довольно неплохо, также получались смачные удары, но Фабиански поймал кураж. Второй подряд "сухой" матч для него, и снова победа 1:0. В следующем туре будет сложнее, лондонцы на своем поле сыграют с "Астон Виллой". А "клинки" попробуют обыграть "Вест Бромвич" в гостях, чтобы уйти с позорного последнего места в турнирной таблице.

АПЛ. Девятый тур

Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)

Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 0:1

Голы: Алле 56

Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 6. Бэшэм, 12. Иган, 13. Лоу, 4. Флек, 8. Берге, 16. Норвуд, 22. Ампаду, 9. Макберни, 17. Макголдрик.

Вест Хэм Юнайтед: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 4. Бальбуэна, 5. Цоуфал, 21. Огбонна, 26. Масуаку, 18. Форнальс, 28. Соучек, 41. Райс, 17. Боуэн, 22. Алле.

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В статье: Шеффилд Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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