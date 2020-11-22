Лидс - Арсенал 0:0. Били сильно, но не аккуратно

Голевых моментов в этом матче хватило бы на два, а то и три подобных противостояния. Особенно старались хозяева, трижды каркас ворот спасал гостей, в поте лица и до крови трудился Лено, территориальное преимущество "Лидса" казалось подавляющим. Хотя и "Арсенал" мог вырвать победу, будь "канониры" более внимательны в голевых ситуациях.

Рафинья, Филлипс, Бамфорд выделялись у "белых", Клих оказывался в нужном месте в нужное время, проходили фланговые комбинации, получалось "зажигать" в штрафной лондонцев. Неожиданно, "Арсенал" выбрал очень осторожную тактику на игру, если контратаковали гости, то небольшими силами, с оглядкой назад. Тирни, Обамеянг все же могли забивать, но стопроцентную возможность открыть счет упустил Пепе, после его пушечного выстрела перекладина спасла Меслье.

Часто обменивались выстрелами соперники, пусть не всегда подготовленными, тем не менее, часто опасными, они постоянно держали оборону в напряжении. Почти каждая комбинация завершалась ударом с самых разных позиций, казалось, что гол - всего лишь дело времени. Такое бывает в футболе.

После перерыва команда Артеты осталась в меньшинстве. Арбитр сначала пропустил грубый фол Пепе, но затем посмотрел видеоповтор и удалил игрока. "Лидс" сразу воспринял это как сигнал к действию. С невероятным рвением пошли вперед подопечные Бьелса, порой брали в осаду ворота "Арсенала" и продолжали обстреливать несчастного Лено - 25 ударов нансли хозяева.

После ударов Родриго, Бамфорда и Рафиньи мяч попадал в каркас ворот, везло "канонирам". Впрочем, у Сака был выход один на один на последних минутах встречи, Меслье смог выиграть сложнейшую дуэль и сохранил ворота в неприкосновенности.

Неоднозначный получился матч, скорее счет мог быть 2:2, 3:3 или даже больше, но голов мы так и не увидели. Есть вероятность, что в следующих поединках команды начнут забивать все то, что не смогли сегодня. "Лидс" через неделю сыграет с "Эвертоном", а "Арсенал" с "Вулверхэмптоном", но в мид-уик будет еще матч Лиги Европы с "Мольде".

АПЛ. Девятый тур

Стадион: Элланд Роуд (Лидс)

Главный судья: Энтони Тейлор (Ноттингемшир)

Лидс Юнайтед - Арсенал Лондон 0:0

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг (Родриго 76), 5. Кох, 6. Купер, 10. Алиоски, 15. Даллас, 22. Харрисон (Поведа 80), 23. Филлипс, 43. Клих, 18. Рафинья, 9. Бамфорд.

Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 3. Тирни, 16. Холдинг, 6. Габриэл, 8. Себальос, 28. Уиллок (Сака 57), 34. Джака, 12. Виллиан (Нельсон 46), 14. Обамеянг, 19. Пепе.

Предупреждения: Даллас 15, Купер 86, Филлипс 90+3

Удаления: Пепе 52