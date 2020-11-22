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Сульшер: Очки сейчас важнее качества игры
Норвежец выбирает результат
Наставник "Манчестер Юнайтед" прокомментировал игру своей команды в поединке АПЛ против "Вест Бромвича":
"Чемпионат в этом сезоне будет состоять из взлетов и падений. Все будут играть нестабильно и непредсказуемо. Мы видели некоторые из результатов, в лиге еще ничего не устоялось.
Я где-то читал, что Жозе сказал: одна победа поднимает тебя к вершине таблицы, а одно поражение опускает ближе к зоне вылета. Так что все очень плотно. Сезон только начался, и очки сейчас важнее качества игры.
Мы могли и, возможно, должны были забить еще пару мячей, чтобы конец игры получился более легким. При счете 1:0 никогда нельзя быть уверенным в победе
Получить первые три очка дома - это важно. Я думаю, об этом много писали и говорили. Вы могли видеть, что до конца матча наше положение было шатким, мы должны были вцепиться в эту победу", - сказал Сульшер.
После положительного результата для маникунианцев в игре с "Вест Бромвичем", они замыкают первую половину таблицы АПЛ. Следующий матч английская команда проведет на "Олд Траффорд" в Лиге Чемпионов против "Башахшехира" 24 ноября.
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