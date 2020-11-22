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Голепад головой. Ливерпуль - Лестер 3:0. Травмы гегемонии не мешают

Англия
(2 голосов)

Подопечные Клоппа без проблем разбираются с лисами и возглавляют АПЛ на пару с Тоттенхэмом

Голепад головой. Ливерпуль - Лестер 3:0. Травмы гегемонии не мешают
Новина українською

АПЛ. Девятый тур

22 ноября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд"

Большое количество травм не помешало "Ливерпулю" во второй раз подряд разгромить "Лестер". Три гола головой - вот чем должен запомниться этот матч. Но только это его сделало интересным?

Такое ощущение, что "Лестер" вышел на поединок, думая, что они играют против третьего состава "мерсисайдцев". Да, в матче не смогли принять участие Салах, Хендерсон, Ван Дейк, Алькантара, Александр-Арнольд, Гомес и Окслейд-Чемберлен, но это же не значит, что вообще некому играть! За первые 15 минут хозяева поединка трижды могли забивать, однако не реализовали свои моменты. Первый гол в матче забил "Лестер", но ... в свои ворота. Джонни Эванс на 21-ой минуте срезал мяч за шею Шмайхелю во время суматохи во вратарской площадке.

Голепад головой. Ливерпуль - Лестер 3:0. Травмы гегемонии не мешают - изображение 1

Сразу через две минуты Барнс мог восстановить паритет, однако пробил рядом со стойкой. После этого момента Матип и Фирмино наносили удар с хороших позиций. Бразилец сделал это эффектней, однако ни тот ни другой выстрел к результату не привел.

Голепад головой. Ливерпуль - Лестер 3:0. Травмы гегемонии не мешают - изображение 2

А вот Диогу Жота реализовал свой момент под занавес первого тайма. После подачи от Робертсона португалец опередил соперника и пробил головой точно в ворота Каспера Шмайхеля, который не смог спасти. Что не скажешь об Алиссоне, который двумя минутами позже выручил "Ливерпуль", спасая от гола после точного удара низом от Тилеманса.

Голепад головой. Ливерпуль - Лестер 3:0. Травмы гегемонии не мешают - изображение 3

Второй тайм начался невесело для подопечных Клоппа. Наби Кейта получил травму и был вынужден покинуть поле. Однако это не остановило действующих чемпионов Англии продолжать создавать кучу моментов. На 54-ой минуте Фукс вынес мяч с ленты ворот, а уже через три минуты снаряд рикошетом от защитника "лис" снова попал в каркас ворот. Фирмино продолжал транжирить моменты, не реализовав выход один на один с датским голкипером. Бразилец пробил, Каспер спас, Роберто добил, защитники вынесли. Нескольких сантиметров не хватило до гола!

Фотогалерея

Голепад головой. Ливерпуль - Лестер 3:0. Травмы гегемонии не мешают - фото 1Голепад головой. Ливерпуль - Лестер 3:0. Травмы гегемонии не мешают - фото 2

Но уже на 86-ой минуте Фирмино получил еще один голевой момент. После подачи с углового от Милнера форвард реализовал его ударом точно в левый угол ворот "Лестера". Третий гол головой в матче установил окончательный результат поединка - 3:0.

Голепад головой. Ливерпуль - Лестер 3:0. Травмы гегемонии не мешают - изображение 4

После этой победы "Ливерпуль" делит первую строчку АПЛ вместе с "Тоттенхэмом", который вчера обыграл "Манчестер Сити". У обеих команд по 20 очков, однако подопечные Жозе Моуринью имеют лучшую разницу забитых-пропущенных. Даже обескровлены "мерсисайдцы" разгромили такой мощный "Лестер".

Ливерпуль - Лестер 3:0

Голы: Эванс Дж. 21 авт, Диогу Жота 41, Фирмино 86

Ливерпуль: Алиссон - Милнер, Матип, Фабинью, Робертсон - Джонс, Вейналдум, Кейта (Уильямс 53) - Диогу Жота (Ориги 89), Фирмино, Мане (Минамино 89)

Лестер: Шмейхель - Фофана, Эванс Дж., Фукс (Прат 62) - Олбрайтон, Тилеманс, Мэнди, Джастин - Барнс (Ундер 62), Мэддисон - Варди

Предупреждения: Джастин 45, Мэнди 66

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В статье: АПЛ Ливерпуль Лестер Сити
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
22.11.2020 в 23:56
Так бывает очень редко: одновременно порадовали и Трамп , и Ливерпуль..
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