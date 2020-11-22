Голепад головой. Ливерпуль - Лестер 3:0. Травмы гегемонии не мешают

АПЛ. Девятый тур

22 ноября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд"

Большое количество травм не помешало "Ливерпулю" во второй раз подряд разгромить "Лестер". Три гола головой - вот чем должен запомниться этот матч. Но только это его сделало интересным?

Такое ощущение, что "Лестер" вышел на поединок, думая, что они играют против третьего состава "мерсисайдцев". Да, в матче не смогли принять участие Салах, Хендерсон, Ван Дейк, Алькантара, Александр-Арнольд, Гомес и Окслейд-Чемберлен, но это же не значит, что вообще некому играть! За первые 15 минут хозяева поединка трижды могли забивать, однако не реализовали свои моменты. Первый гол в матче забил "Лестер", но ... в свои ворота. Джонни Эванс на 21-ой минуте срезал мяч за шею Шмайхелю во время суматохи во вратарской площадке.

Сразу через две минуты Барнс мог восстановить паритет, однако пробил рядом со стойкой. После этого момента Матип и Фирмино наносили удар с хороших позиций. Бразилец сделал это эффектней, однако ни тот ни другой выстрел к результату не привел.

А вот Диогу Жота реализовал свой момент под занавес первого тайма. После подачи от Робертсона португалец опередил соперника и пробил головой точно в ворота Каспера Шмайхеля, который не смог спасти. Что не скажешь об Алиссоне, который двумя минутами позже выручил "Ливерпуль", спасая от гола после точного удара низом от Тилеманса.

Второй тайм начался невесело для подопечных Клоппа. Наби Кейта получил травму и был вынужден покинуть поле. Однако это не остановило действующих чемпионов Англии продолжать создавать кучу моментов. На 54-ой минуте Фукс вынес мяч с ленты ворот, а уже через три минуты снаряд рикошетом от защитника "лис" снова попал в каркас ворот. Фирмино продолжал транжирить моменты, не реализовав выход один на один с датским голкипером. Бразилец пробил, Каспер спас, Роберто добил, защитники вынесли. Нескольких сантиметров не хватило до гола!

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Но уже на 86-ой минуте Фирмино получил еще один голевой момент. После подачи с углового от Милнера форвард реализовал его ударом точно в левый угол ворот "Лестера". Третий гол головой в матче установил окончательный результат поединка - 3:0.

После этой победы "Ливерпуль" делит первую строчку АПЛ вместе с "Тоттенхэмом", который вчера обыграл "Манчестер Сити". У обеих команд по 20 очков, однако подопечные Жозе Моуринью имеют лучшую разницу забитых-пропущенных. Даже обескровлены "мерсисайдцы" разгромили такой мощный "Лестер".

Ливерпуль - Лестер 3:0

Голы: Эванс Дж. 21 авт, Диогу Жота 41, Фирмино 86

Ливерпуль: Алиссон - Милнер, Матип, Фабинью, Робертсон - Джонс, Вейналдум, Кейта (Уильямс 53) - Диогу Жота (Ориги 89), Фирмино, Мане (Минамино 89)

Лестер: Шмейхель - Фофана, Эванс Дж., Фукс (Прат 62) - Олбрайтон, Тилеманс, Мэнди, Джастин - Барнс (Ундер 62), Мэддисон - Варди

Предупреждения: Джастин 45, Мэнди 66