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Череда травм продолжается. Хавбек Ливерпуля Кейта травмировал бедро

Англия
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Клопп потерял очередного игрока

Череда травм продолжается. Хавбек Ливерпуля Кейта травмировал бедро
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В матче 9-го тура АПЛ "Ливерпуль" Юргена Клоппа дома уверенно обыграл "Лестер" Брендана Роджерса.

Но без очередных кадровых потерь для мерсисайдцев не обошлось. На этот раз травму получил полузащитник "красных" Наби Кейта - хавбек повредил заднюю поверхность бедра. Вместо Кейта на поле вышел защитник Неко Уильямс.

В текущем сезоне чемпионата Англии 25-летний Кейта провел 5 матчей.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Наби Кейта Лестер Сити
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