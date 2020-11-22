Англия
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Череда травм продолжается. Хавбек Ливерпуля Кейта травмировал бедро
Клопп потерял очередного игрока
В матче 9-го тура АПЛ "Ливерпуль" Юргена Клоппа
Но без очередных кадровых потерь для мерсисайдцев не обошлось. На этот раз травму получил полузащитник "красных" Наби Кейта - хавбек повредил заднюю поверхность бедра. Вместо Кейта на поле вышел защитник Неко Уильямс.
В текущем сезоне чемпионата Англии 25-летний Кейта провел 5 матчей.
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