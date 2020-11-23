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Не проигрывая на Энфилде 64 матча подряд. Ливерпуль – Лестер 3:0. Обзор матча и видео голов

Англия
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Клопп рвется только вперед

Не проигрывая на Энфилде 64 матча подряд. Ливерпуль – Лестер 3:0. Обзор матча и видео голов
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Казалось бы, "Лестер" неплохо выглядит по ходу кампании, а травмы должны хотя бы немного ослабить "Ливерпуль", но в очной встрече не было ни намека на то, что "лисы" могут пошатнуть позиции "красных". Этот поединок стал 64-м для мерсисайдцев в их беспроигрышной серии на "Энфилде" в рамках АПЛ – это клубный рекорд английского гранда.

Смотрите видеообзор матча 9-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" – "Лестер".

Ливерпуль. "Энфилд".

"Ливерпуль" – "Лестер" 3:0

Голы: Эванс (автогол, 21), Жота (41), Фирмино (86)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Лестер Сити
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