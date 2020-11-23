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Тоттенхэм интересуется защитником Вильярреала Пау Торресом

Англия
(1 голосов)

Лондонцы ищут усиление в линию защиты

Тоттенхэм интересуется защитником Вильярреала Пау Торресом
Новина українською

Защитник "Вильярреала" Пау Торрес может стать игроком "Тоттенхэма", сообщает Don Balon.

По данным источника, "шпоры" уже провели переговоры с 23-летним испанцем, и "желтая субмарина" не против хорошо заработать за счет данного трансфера. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне ла лиги Торрес провел 10 матчей и забил один мяч.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Вильярреал Пау Торрес
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