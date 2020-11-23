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Один из лидеров Челси рассказал о чемпионских амбициях команды Лэмпарда
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Мейсон Маунт - один из ключевых игроков "Челси" в нынешнем сезоне. Англичанин уверен, что его клубу по силам бороться за первое место в АПЛ.
"Нашей целью всегда было выиграть титул. Мы знаем, чего мы можем достичь, и мы знаем уровень наших игроков. Мы не можем довольствоваться нахождением рядом с вершиной - мы хотим быть первыми.
Самое важное на данный момент - это попытаться сохранить менталитет победителей. Сейчас мы находимся в хорошем положении, но нельзя увлекаться. Это захватывающие времена, но "Челси" должен продолжать работать", - приводит слова Маунта Goal.
На данный момент, команда Лэмпарда идет на третьем месте в АПЛ, отставая от "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" на два очка. В пяти последних матчах они добыли пять побед.
"Синие" также уверено выступают в Лиге Чемпионов, в рамках которой завтра сыграют против "Ренна".
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