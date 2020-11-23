  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Один из лидеров Челси рассказал о чемпионских амбициях команды Лэмпарда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лидеров Челси рассказал о чемпионских амбициях команды Лэмпарда

Англия
(1 голосов)

Верите в лондонцев?

Один из лидеров Челси рассказал о чемпионских амбициях команды Лэмпарда
UA-Футбол
Новина українською

Мейсон Маунт - один из ключевых игроков "Челси" в нынешнем сезоне. Англичанин уверен, что его клубу по силам бороться за первое место в АПЛ.

Читайте также"Все это выдумка". Лэмпард уверен, что Маунт не переживает из-за трансферов Челси

"Нашей целью всегда было выиграть титул. Мы знаем, чего мы можем достичь, и мы знаем уровень наших игроков. Мы не можем довольствоваться нахождением рядом с вершиной - мы хотим быть первыми.

Самое важное на данный момент - это попытаться сохранить менталитет победителей. Сейчас мы находимся в хорошем положении, но нельзя увлекаться. Это захватывающие времена, но "Челси" должен продолжать работать", - приводит слова Маунта Goal.

На данный момент, команда Лэмпарда идет на третьем месте в АПЛ, отставая от "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" на два очка. В пяти последних матчах они добыли пять побед.

"Синие" также уверено выступают в Лиге Чемпионов, в рамках которой завтра сыграют против "Ренна".

Читайте такжеШанс снять лишние вопросы. Ренн – Челси. Анонс и прогноз матча 4-го тура Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Мейсон Маунт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...