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СМИ: Болельщики в АПЛ могут вернуться на стадионы уже второго декабря

Англия
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А ведь есть и хорошие новости

СМИ: Болельщики в АПЛ могут вернуться на стадионы уже второго декабря
UA-Футбол
Новина українською

Уже второго декабря правительство Великобритании планирует снимать ограничения полного карантина. Это может послужить возвращению болельщиков на стадионы.

По данным ВВС, зрители смогу посещать матчи, но не в полном количестве. На первых этапах планируется деление регионов на три зоны.

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В первой зоне зоне могут присутствовать четыре тысячи болельщиков, во второй - две тысячи, в третьей - без зрителей. АПЛ пока что не делает никаких заявлений.

Напомним, что после марта месяца болельщики не посещают матчи АПЛ.

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В статье: АПЛ коронавирус
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