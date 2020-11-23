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СМИ: Болельщики в АПЛ могут вернуться на стадионы уже второго декабря
А ведь есть и хорошие новости
Уже второго декабря правительство Великобритании планирует снимать ограничения полного карантина. Это может послужить возвращению болельщиков на стадионы.
По данным ВВС, зрители смогу посещать матчи, но не в полном количестве. На первых этапах планируется деление регионов на три зоны.
В первой зоне зоне могут присутствовать четыре тысячи болельщиков, во второй - две тысячи, в третьей - без зрителей. АПЛ пока что не делает никаких заявлений.
A maximum of 4,000 fans are to be allowed at outdoor events in the lowest-risk areas when the national lockdown in England ends on 2 December.— BBC Sport (@BBCSport) November 23, 2020
Full story ???? https://t.co/FFKNfXSJtU #bbcfootball pic.twitter.com/JTvVHbO46O
Напомним, что после марта месяца болельщики не посещают матчи АПЛ.
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