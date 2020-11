СМИ: Болельщики в АПЛ могут вернуться на стадионы уже второго декабря

Уже второго декабря правительство Великобритании планирует снимать ограничения полного карантина. Это может послужить возвращению болельщиков на стадионы.

По данным ВВС, зрители смогу посещать матчи, но не в полном количестве. На первых этапах планируется деление регионов на три зоны.

В первой зоне зоне могут присутствовать четыре тысячи болельщиков, во второй - две тысячи, в третьей - без зрителей. АПЛ пока что не делает никаких заявлений.

A maximum of 4,000 fans are to be allowed at outdoor events in the lowest-risk areas when the national lockdown in England ends on 2 December.



