АПЛ. Бернли минимально переигрывает Кристал Пэлас

Впервые в этом чемпионате "Бернли" одержал победу, и впервые ушел из зоны вылета. До девятого тура всего два очка было в активе "бордовых" при шести поражениях. Постепенно команда Шона Дайча выходит из кризиса. А "Кристал Пэлас" в своем стиле чередует победы с поражениями, и остается в середине турнирной таблицы.

Существенно помог хозяевам быстрый гол - ряд ошибок в обороне лондонцев привел к тому, что Крис Вуд оказался один на один с голкипером и благополучно переиграл его. На восьмой минуте "Бернли" вышел вперед, а затем стал играть более осторожно. "Орлы" нагнетали, доминировали, шли вперед большими силами, но не смогли взломать оборону "бордовых".

В следующем туре "Бернли" будет намного сложнее, в Манчестере с местным "Сити" придется померятся силами. А "орлы" на своем поле примут "Ньюкасл".

АПЛ. Девятый тур

Стадион: Терф Мур (Бёрнли)

Бернли - Кристал Пэлас 1:0

Голы: Вуд 8

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 6. Ми, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 7. Гудмундссон, 11. Макнил, 19. Родригес, 9. Вуд.

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 8. Куяте, 17. Клайн, 44. Ридевалд, 10. Таунсенд, 18. Макартур, 25. Эзе, 14. Айю, 23. Батшуайи.