  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Бернли минимально переигрывает Кристал Пэлас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Бернли минимально переигрывает Кристал Пэлас

Англия
(1 голосов)

Единственный гол Криса Вуда приносит победу хозяевам

АПЛ. Бернли минимально переигрывает Кристал Пэлас
UA-Футбол
Новина українською

Впервые в этом чемпионате "Бернли" одержал победу, и впервые ушел из зоны вылета. До девятого тура всего два очка было в активе "бордовых" при шести поражениях. Постепенно команда Шона Дайча выходит из кризиса. А "Кристал Пэлас" в своем стиле чередует победы с поражениями, и остается в середине турнирной таблицы.

Существенно помог хозяевам быстрый гол - ряд ошибок в обороне лондонцев привел к тому, что Крис Вуд оказался один на один с голкипером и благополучно переиграл его. На восьмой минуте "Бернли" вышел вперед, а затем стал играть более осторожно. "Орлы" нагнетали, доминировали, шли вперед большими силами, но не смогли взломать оборону "бордовых".

В следующем туре "Бернли" будет намного сложнее, в Манчестере с местным "Сити" придется померятся силами. А "орлы" на своем поле примут "Ньюкасл".

АПЛ. Девятый тур

Стадион: Терф Мур (Бёрнли)

Бернли - Кристал Пэлас 1:0

Голы: Вуд 8

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 6. Ми, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 7. Гудмундссон, 11. Макнил, 19. Родригес, 9. Вуд.

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 8. Куяте, 17. Клайн, 44. Ридевалд, 10. Таунсенд, 18. Макартур, 25. Эзе, 14. Айю, 23. Батшуайи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Бернли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...