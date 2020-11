Борис Джонсон подтвердил. Болельщики в АПЛ могут вернуться на трибуны после второго декабря

Английские болельщики смогут вернуться на трибуны после второго декабря. Информацию подтвердил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Зрители смогут посещать матчи, но не в полном количестве и при соблюдении социальной дистанции. На первых этапах планируется деление регионов на три зоны.

В первой зоне зоне могут присутствовать четыре тысячи болельщиков, во второй - две тысячи, в третьей - без зрителей. АПЛ также подтвердила данную информацию. Карта зонирования будет представлена позже.

Fans have been greatly missed at #PL matches and so we welcome the Prime Minister’s announcement today on the return of supporters, albeit at small numbers



We look forward to working with Government on their next steps



Full statement: https://t.co/l8EKeI0Tsd pic.twitter.com/YFGoTsnMZq