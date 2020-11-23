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Борис Джонсон подтвердил. Болельщики в АПЛ могут вернуться на трибуны после второго декабря
Это точно лучше обычного интершума
Английские болельщики смогут вернуться на трибуны после второго декабря. Информацию подтвердил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Зрители смогут посещать матчи, но не в полном количестве и при соблюдении социальной дистанции. На первых этапах планируется деление регионов на три зоны.
В первой зоне зоне могут присутствовать четыре тысячи болельщиков, во второй - две тысячи, в третьей - без зрителей. АПЛ также подтвердила данную информацию. Карта зонирования будет представлена позже.
Fans have been greatly missed at #PL matches and so we welcome the Prime Minister’s announcement today on the return of supporters, albeit at small numbers— Premier League (@premierleague) November 23, 2020
We look forward to working with Government on their next steps
Full statement: https://t.co/l8EKeI0Tsd pic.twitter.com/YFGoTsnMZq
Напомним, что после марта месяца болельщики не посещают матчи АПЛ.
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