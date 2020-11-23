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АПЛ. Вулверхэмптон и Саутгемптон победителя не выявили
Успели обменяться голами команды, но и это неплохо...
Гости сделали больше для победы, вполне могли победить, хотя бы за счет того, что создали больше моментов и существенно доминировали в игре. Но "святые" дали слабинку в конце встречи, не смогли удержать приемлемый счет, возможно, не хватило сил на последние минуты.
Еще в первом тайме могли забивать Уолкотт, Армстронг и Адамс, но и у "волков" свои шансы упустили Поденсе и Хеменес. От обороны действовали хозяева, при этом почти каждую контратаку завершали ударом. Самое же интересное началось с 58-й минуты, когда Адамс со второй попытки прострелил на Уолкотта и Тео с близкого расстояния расстрелял пустые ворота. Раскатали оборону "Вулверхэмптона" гости.
Дальше "Саутгемптон" решил играть от обороны, а порой и просто на отбой, глухо в защите, чем и воспользовались хозяева. Педру Нету, который только вышел на замену, смог сыграть на добивании (после отскока мяча от штанги) и вколотил мяч в ворота. Можно назвать ничью справедливой, хотя "святые" имели все возможности вырвать победу и подняться на третье место в турнирной таблице. Не сложилось.
АПЛ. Девятый тур
Стадион: Молинью (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:1
Голы: Педру Нету 75 - Уолкотт 58
Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 15. Боли, 22. Семеду, 32. Дендокер, 49. Кильман, 3. Аит-Нури, 8. Невеш (Педру Нету 70), 28. Моутинью, 37. Траоре, 9. Хименес, 10. Поденсе.
Саутгемптон: 1. Маккарти, 2. Уолкер-Петерс, 3. Бертран, 4. Вестергор, 35. Беднарек, 6. Ромеу, 8. Уорд-Праус, 12. Дженепо, 17. Армстронг, 10. Адамс, 32. Уолкотт.
Предупреждения: Невеш 44, Траоре 45
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