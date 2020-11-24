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Руни: Знал про интерес Барселоны. Месси, Хави, Иньеста, Бускетс – думал, я бы мог вписаться
Можете представить этого парня в футболке "сине-гранатовых"?
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал в рамках подкаста "красных дьяволов" о том, в какие клубы он мог перейти десять лет назад после своего запроса о трансфере. Напомним, англичанин защищал цвета "МЮ" с 2004-го по 2017 год.
"Думаю, всем хорошо известно, что Моуриньо хотел подписать меня в "Челси". Также я знаю про интерес "Реала" и "Барселоны". Были разговоры и о "Манчестер Сити", но переход туда не обсуждался. Переезд в Испанию или Лондон выглядел реалистично. Тогда я думал, что готов уехать в Мадрид или Каталонию. Больше хотелось в "Барселону", но все складывалось так, что скорее это мог быть "Реал".
"Представьте, играть в одной команде с Месси, Хави, Иньестой и Бускетсом. Я думал, что мог бы вписаться. Однако все решилось очень быстро – болельщики "МЮ" протестовали, а я подписал новый контракт. Боже, было 2-3 часа ночи, а мне хотелось выйти на улицу, чтобы успокоить толпу разъяренных фанатов. Конечно, они не забыли обо всем сразу – в первых матчах я ощущал напряжение на трибунах. Тем не менее, я много работал и вернул доверие болельщиков".
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