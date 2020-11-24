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Лэмпард признался, что готовит важную роль для Жиру на декабрь

Англия
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Фрэнк постарается дать Оливье игровое время

Лэмпард признался, что готовит важную роль для Жиру на декабрь
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Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал недостаток игровой практики для форварда "синих" Оливье Жиру. Цитирует тренера "синих" ESPN.

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"У меня есть планы на то, чтобы Оливье отыграл важную роль для команды в декабре. Он многое сделал для нас в прошлом сезоне. Жиру всегда хочет проводить на поле больше времени. Француз очень важен для нас. Я хочу, чтобы он остался в "Челси".

"Поверьте, у меня отличные отношения с ним. Мы столкнемся с ужасным расписанием, особенно под Рождество. Я даже надеюсь на то, что график хоть немного изменят. Поверьте, я активно думаю о ротации".

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В статье: Оливье Жиру Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Источник:
ESPN

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