Лэмпард признался, что готовит важную роль для Жиру на декабрь

Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал недостаток игровой практики для форварда "синих" Оливье Жиру. Цитирует тренера "синих" ESPN.

"У меня есть планы на то, чтобы Оливье отыграл важную роль для команды в декабре. Он многое сделал для нас в прошлом сезоне. Жиру всегда хочет проводить на поле больше времени. Француз очень важен для нас. Я хочу, чтобы он остался в "Челси".