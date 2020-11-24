Салах сдал отрицательный тест на коронавирус и сыграет в матче с Аталантой

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о ситуации с нападающим Мохамедом Салахом в преддверии матча Лиги чемпионов с "Аталантой". Египтянин перенёс заражение коронавирусом.

"Мо вчера тренировался с командой и выглядел хорошо. Все последние тесты дали отрицательный результат, так что, если с тех пор ничего не поменялось, он будет доступен. Посмотрим, как мы поступим, учитывая, что его карантин завершился всего три дня назад", — приводит слова Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".

Напомним, Салах заразился коронавирусом во время паузы на международные матчи. Накануне стало известно, что очередной тест показал отрицательный результат.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Аталанта" состоится завтра, 25 ноября, на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле