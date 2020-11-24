СМИ: Арсенал не намерен отпускать зимой 80-миллионого Пепе

Несмотря на плохую игру в "Арсенале", лондонский клуб не думает отпускать Николя Пепе. Об этом передает The Times.

Источник уверяет, что несколько клубов были готовы арендовать Пепе, но "канониры" ответили отказом. Николя зимой останется в команде.

Летом 2019-го за Пепе заплатили порядка 80 миллионов евро, но пока в АПЛ он не приживается. В последней игре против "Лидса" вингер заработал глупую красную карточку, подставив команду.

Всего за "Арсенал" Николя провел 55 матчей, забил 11 голов и отдал 12 голевых передач.