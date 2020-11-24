Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Арсенал не намерен отпускать зимой 80-миллионого Пепе
Пока в Лондоне он не прижился
Несмотря на плохую игру в "Арсенале", лондонский клуб не думает отпускать Николя Пепе. Об этом передает The Times.
Источник уверяет, что несколько клубов были готовы арендовать Пепе, но "канониры" ответили отказом. Николя зимой останется в команде.
Летом 2019-го за Пепе заплатили порядка 80 миллионов евро, но пока в АПЛ он не приживается. В последней игре против "Лидса" вингер заработал глупую красную карточку, подставив команду.
Всего за "Арсенал" Николя провел 55 матчей, забил 11 голов и отдал 12 голевых передач.
Популярное сейчас
- Без Тайсона и Дентиньо. Каштру взял на матч с Боруссией 20 игроков
- Группа людей в Чернигове провезла в мусорной урне шефа стадиона имени Гагарина
- Динамо - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
- Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0. Блицкриг от Моуриньо
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов