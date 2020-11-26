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АПЛ допустит зрителей на матчи

Англия
(1 голосов)

Но не на все

АПЛ допустит зрителей на матчи
Новина українською

Все клубы английской Премьер-лиги были распределены на категории, в соответствии с которыми снимаются ограничения на допуск зрителей на стадион. 10 команд смогут допустить не более 2000 фанатов, остальные 10 участников продолжат проводить матчи при пустых трибунах, пишет Sky Sports.

Клубы, домашние матчи которых разрешили проводить с ограничением по количеству зрителей (2000 человек): "Тоттенхэм Хотспур", "Челси", "Вест Хэм Юнайтед", "Кристал Пэлас", "Арсенал", "Фулхэм", "Ливерпуль", "Эвертон", "Брайтон энд Хоув Альбион", "Саутгемптон".

Клубы, которым запретили допускать зрителей на домашние матчи: "Астон Вилла", "Вулверхэмптон", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ньюкасл Юнайтед", "Лидс Юнайтед", "Вест Бромвич Альбион", "Шеффилд Юнайтед", "Лестер Сити", "Бёрнли".

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В статье: АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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