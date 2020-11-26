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Челси хочет продлить контракт с Тьяго Силвой
Игрок нужен Лэмпарду
"Челси" намерен продлить контракт с защитником Тиаго Силвой, пишет Sky Sports.
По данным издания, лондонцы довольны выступлениями 36-летнего бразильца. Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард надеется, что футболист будет в составе его команды в следующем сезоне.
Действующий контракт Силвы с "Челси" рассчитан до конца текущей кампании. У клуба есть опция продления контракта с игроком на 1 год. Окончательное решение об ее активации будет принято зимой 2021 года.
Ранее сообщалось, что "Милан" хочет подписать защитника "Челси".
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