Челси хочет продлить контракт с Тьяго Силвой

"Челси" намерен продлить контракт с защитником Тиаго Силвой, пишет Sky Sports.

По данным издания, лондонцы довольны выступлениями 36-летнего бразильца. Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард надеется, что футболист будет в составе его команды в следующем сезоне.

Действующий контракт Силвы с "Челси" рассчитан до конца текущей кампании. У клуба есть опция продления контракта с игроком на 1 год. Окончательное решение об ее активации будет принято зимой 2021 года.

Ранее сообщалось, что "Милан" хочет подписать защитника "Челси".